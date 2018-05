Žalgiris purustab Jasikevičiuse vedamisel dogmasid

Euroliiga klubide eelarvete võrdluses paigutub Žalgiris 8,5 miljoni euroga väetite kategooriasse, aga see ei takista hingelt suur olla. „Pole üllatus, et Žalgiris sel hooajal niivõrd hästi mängis, aga kahtlemata on üllatus final four’ile pääsemine,” avaldas Eesti Päevalehele Leedu korvpalliliiga direktor Romualdas Brazauskas. „Väikese eelarvega klubidele, nagu Žalgiris, on isegi play-off’i jõudmine suur asi. Final four on tegelikult rohkem kui eeldused lubavad. Üle oma varju hüppamine,” lisas endine tippkohtunik.