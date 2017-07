Žalgiris on Lekaviciusele leidnud juba asenduse

Euroliigasse mängiv Kaunase Žalgiris teatas vaid nädal tagasi, et järgmiseks hooajaks on meeskond komplekteeritud. Kuid mängujuht Lukas Lekaviciuse lahkumine Ateena Panathinaikosesse tekitas augu, mis sai kiirelt täienduse.

Žalgirise uueks palluriks on Monaco ridadesse kuulunud Dee Bosti. Kuid peale tema liitumist võib probleemiks saada tõik, et leedulaste roll meeskonnas jääb väiksemaks, ning põhitegijate hulka kuulub koguni kuus välismaalast: lisaks uuele mehele on nende hulgas veel Kevin Pangos, Vasilije Micic, Royce O'Neale, Aaron White ja Brandon Davies.