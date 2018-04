Žalgiris kindlustas Euroliiga põhiturniiril kuuenda koha, Panathinaikos võitis viimase sekundi viskest

1. Moskva CSKA 24 võitu/6 kaotust

2. Istanbuli Fenerbahce 21/9

3. Piraeuse Olympiacos 19/10

4. Ateena Panathinaikos 19/11

5. Madridi Real 18/11

6. Kaunase Žalgiris 17/12

7. Vitoria Gasteiz Baskonia 16/14

8. BC Himki 16/14

9. Tel Avivi Maccabi 13/16

10. Malaga Unicaja 13/17

11. Brose Bamberg 11/18

12. FC Barcelona Lassa 11/19

13. Belgradi Crvena Zvezda 11/19

14. Valencia Basket 11/18

15. Milano Olimpia 10/20

16. Istanbuli Anadolu Efes 7/23

WHAT. A. GAME@paobcgr wins it in overtime! pic.twitter.com/AmUxgujGs1