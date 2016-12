Räägitakse, et üheks kõige suuremaks jõulurahu säilitamise proovikiviks võib saada sugulaste ja pere seltsis veedetud jõuluaeg. Võimalike „kokkupõrgete“ vähendamiseks on meil välja pakkuda üks suurepärane alternatiiv.

Nimelt tuleb vaadata korvpalli Euroliiga tippmängu mulluste finalistide Moskva CSKA ja Istanbuli Fenerbahce vahel. Seejuures polegi nad pärast mullust Berliini lisaajale läinud thriller’it kohtunudki. Nende kahe tiimi vahel on kokkupuutepunkte kõvasti, aga mitte nii lugematul arvul, kui peatreeneritel.

Vabalt võib väita, et CSKA boss Dimitrios Itoudis on Fenerbahce juhendaja Željko Obradovici õpilane. Nad moodustasid võimsa treeneritetandemi Ateena Panathinaikose hiilgeajal aastatel 1999-2012, võites selle aja jooksul viis (!) Euroliiga tiitlit. Võib mürki võtta, et need mehed on omavahel absoluutselt kõik maailma asjad kümneid kordi läbi arutanud ja millegiga teineteist üllatada on sisuliselt võimatu.

CSKA hoog on olnud võimas, 12 võitu 13-st, seejuures kuus viimast on tulnud ilma ühe liidri Nando De Colota, üleeilses mängus polnud Tel Avivis ka Miloš Teodošicit. Arvatavasti säästeti serblast pikkadest lennureisidest siia-sinna, aga reedel on ta platsis.

„Keskarmeelaste“ kasuks kõneleb palju asju – nad on võitnud kuus kohtumist järjest, koduplatsil on võitudeseeria veninud 17 mängu pikkuseks, lisaks on Fenerbahce vastu seis 16:4. Seega ei tohiks kaks viimast mängu kaotanud Türgi klubil mingeid šansse olla. Kuid – neid kannustab iha saada revanš mulluse valusa finaalikaotuse eest ja sügavas hinges tahab Obradovic näidata, et ega ta kõiki korvpallisaladusi Itoudisele ka ei rääkinud.

Vaata CSKA ja Fenerbahce haaravat mängu reedel otseülekandena Viasat Sport Balticust algusega kell 18.55, kommenteerib Kalev Kruus. Lisaks saab VSB ja Viaplay’st jälgida mänge Ateena Panathinaikos – Vitoria Baskonia ning Istanbuli Darüssafaka – Tel Avivi Maccabi.