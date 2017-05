VIDEO: Žalgirise peatreener kasvatas ajakirjanikku: Elus on tähtsamaid asju kui korvpall!

Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonna peatreener Šarunas Jasikevicius sai Leedu meistrivõistluste poolfinaalis mängujärgsel pressikonverentsil maha sõnavõtuga, mille eest on teda palju kiidetud.

Kõik algas sellest kui Jasikeviciuse käest küsiti: "Mida te arvate Augusto Lima lahkumisest, kes läks kodumaale, et viibida lapse sünni juures?" Sellest arenes huvitav kahekõne, mille siinkohal lahti kirjutame.

- Mida ma arvan? Ma ise lubasin ta ära

- Kas see on normaalne, et poolfinaalide käigus mängija lahkub?

- Kas sul lapsi on?

- Ei

- Vot kui sul tulevad lapsed, siis sa saad aru. See on ülim, milleni inimene võib küündida. Ikka tõeliselt hea küsimus... Sa arvad, et korvpall on elus kõige tähtsam?

- Ei, aga poolfinaalid on küll tähtsad

- Poolfinaalid? Kellele neid on vaja?

- Meeskonnale

- Millisele meeskonnale?

- Žalgirisele

- Kas sa nägid palju oli inimesi tribüünidel?

- See ei ole oluline... mängud on tähtsad näiteks mulle

- Kui sa kunagi oma esimest last näed, siis sa saad aru, mis on elus tähtis. Tule ja räägime siis uuesti. Ei ole midagi ülimat, kui lapse sünd. Usu mind. Ei saa selle vastu tiitlid, ega midagi muud. Augusto Lima on emotsionaalselt seitsmendas taevas. Olen tema üle väga rõõmus.

Jasikeviciuse sõnavõtt, mis näitab tema inimlikku palet ja arusaama elust: