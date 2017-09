VIDEO | Žalgirise peatreener ei hellita ka kontrollmängudes

Küll aga tekitas kohe mängu esimesel veerandajal elevust Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicus, kes kohtunike peale väga kurjaks sai. Mis sest, et leedulased olid suures eduseisus ja võitsid veerandaja 30:15.

Jasikevicus pahandas niikaua kuni sootuks platsi äärest minema saadeti. Juhendada õnnestus 8 minutit ja 16 sekundit. Asi seegi.

That's the passion! Coach #Jasikevicius is ejected in the 1st Q of the friendly game. Despite all this #Zalgiris - #Tofas 30:15 after 10mins pic.twitter.com/DFySrONckc— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 15, 2017