VIDEO | Žalgirise otsestest konkurentidest teenis Panathinaikos võidu ja Real kaotuse

Korvpalli Euroliigas teenis teisipäeva õhtul tipptiimidest kaotuse Madridi Real ning võidu Ateena Panathinaikos.

Real jäi võõrsil 88:96 alla Valencia Basketile.Võitjate kontosse panustasid Bojan Dublevic 17, Tibor Pleiss 14 ja Rafa Martinez 13 punkti. Realile tõid Jeffery Taylor ja Facundo Campazzo 17 silma.

Panathinaikos teenis samal ajal kindla võidu, kui koduväljakul alistati 91:71 Belgradi Crvena Zvezda. Panathinaikose resultatiivsemad olid Chris Singleton 21, Nick Calathes 17 ja KC Rivers 11 punktiga. Belgradi poolel viskasid Dejan Davidovac 17 ja Alen Omic 15 silma.

Turniiritabelis on nii Realil kui ka Panathinaikosel nüüd 16 võitu ja 11 kaotust. Sama skoor on koos ka Kaunase Žalgirisel. Vastavalt tabeliseisule on Real praegu neljas, Žalgiris viies ja Panathinaikos kuues. Samas nii Real kui ka Panathinaikos on taganud endale pääsu play-off'i. Žalgirisel on see pääse veel aga lunastamata.

Crvena Zvezda on 11 võidu ja 16 kaotusega kümnes ja Valencia 10 võidu ja 17 kaotusega 13. positsioonil.