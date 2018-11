VIDEO | Žalgiris lõpetas Euroliigas magusa võiduga Milano üle kaotusteseeria

Kohtumine algas paremini Milano meeskonna jaoks, kes võitis esimese veerandaja 23:18. Suurepärase teise veerandaja tegi kodumeeskond Žalgiris, kui seisult 22:29 tehti 18:0 spurt ning poolajale mindi 40:29 eduseisus.

Kolmas vaatus kuulus taas külalismeeskonnale, mille Itaalia meeskond võitis 27:20. Viimasel veerandajal jõudis Milano mitmel korral paari punkti kaugusele, ent Žalgiris enam kordagi eduseisu käest ei andnud ning lõpuks võeti 83:78 võit. Kaunase Žalgirisele oli see tänavusel hooajal Euroliigas alles esimene võit kodusaalis, senises viies kohtumises tunnistati vastaste paremust.

Žalgirise eest tegi suurepärase mängu Brandon Davies, kes viskas 27 punkti, võttis 10 lauapalli ja andis 4 resultatiivset söötu. Nate Wolters panustas võitu 11 punkti.

Milano parim oli Mike James 17 punktiga, kes viibis väljakul 39 minutit ja 52 sekundit! Arturas Gudaitis lisas 16 silma.

"Meil oli surve peal, et saada kodusaalis esimene võit kätte," sõnas pärast kohtumist leedukate peatreener Šarunas Jasikevicius. "Meil on veel palju arenguruumi, sest anname liiga palju lihtsaid punkte ära. Täna võitlesime kogu mängu ja see oli meeskonna võit."

Žalgiris sai kuue kaotuse kõrvale neljanda võidu. Milanole oli see neljandaks kaotuseks kuue võidu kõrval.