Avapoolajal vaid 19 punkti visanud Žalgiris sai mängumasina eriti hästi jooksma neljandal veerandajal. 30:17 ülekaal andis võidu, mida Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicus nimetas kommentaarides fantastiliseks. Võitjate tulemuslikum oli 14 punkti, 6 korvisöödu ja 6 lauapalliga Leo Westermann.

Žalgirisel on tabelis 11 võitu ja 14 kaotust, millega ollakse 10. kohal. Play-off pääse terendab kaeh võidu kaugusel, mängida on veel viis vooru. Panathinaikos on 14 võiduga seitsmes.

Teised tänased tulemused:

CSKA - Galatasaray 85:69

Fenerbahce - Baskonia 74:79

Maccabi - Olimpia 92:82

Barcelona - Unics 70:62

"It was fantastic victory! One of the best for me as player and as a coach" - #Saras told after #Zalgiris win vs @paobcgr! #ZALPAO #GameON pic.twitter.com/5RTyuE2FDA— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 9, 2017