VIDEO | Venemaa korvpalliäss Aleksei Šved püstitas Euroliiga punktirekordi

Švedi selle hooaja punktiskoor oli selle tabava viske järel 612 silma. Varasemalt oli ühe hooaja punktirekord ameeriklase Keith Langfordi käes, kes kogus eelmisel hooajal Kaasani Unicsi särgis 609 punkti. Šved võib oma punktisummat sel hooajal aga veel kasvatada.

Enne kohtumist Fenerbahcega oli Šved sel hooajal visanud keskmiselt 21,75 punkti. Kui võtta kokku mängijad, kes pidanud ühel Euroliiga hooajal üle 20 kohtumise, siis sel sajandil ei ole keegi sarnaste numbriteni jõudnud.

Selle hooaja varasema 28 kohtumise jooksul on Šved alati visanud 16 punkti või rohkem. Üle 20 silma on ta visanud 20 korda. 20.-26. voorus suutis ta üle 20 punkti visata seitsmes voorus järjest.

