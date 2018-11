VIDEO | Ütlus peab paika! Ka mööda läinud vise võib olla hea vise

Andorra MoraBanc ja Istanbuli Galatasaray vahelises kohtumises jäi normaalaja lõpuni vaid 1,7 sekundit ning külalismeeskond oli kahe punktiga taga 75:77. Vabaviskejoonel seisis Aaron Harrison, aga teadupärast tabatud vabaviske eest kahte punkti ei saa. Tuli mööda visata ja loota, et keegi omadest saab lauapalli ning kordusviske võimaluse. Nii läkski. Palli toimetas korvi Tai Webster.

Mööda visatud viskest koorus välja lisaaeg, aga Galatasaray võimalust kasutada ei suutnud. Andorra MoraBanc ikkagi võitis 95:87.

Aaron Harrison intentionally missed his second free throw, and Tai Webster hits an impossible shot to send the game into overtime.