VIDEO | Tiitlikaitsja Fenerbahce alistas lisaajal tõelises põnevusetenduses CSKA

Korvpalli Euroliigas alistas tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce võõrsil lisaajal 95:93 Moskva CSKA.

Kohtumise normaalaeg lõppes skooriga 83:83 ning lisaajal jäi Fenerbahce peale skooriga 12:10. Fenerbahce kallutas kohtumise enda kasuks lisaaja viimasel sekundil, kui kahepunktiviske tabas Nicolo Melli. Seejuures oli CSKA jõudnud viigini 16 sekundit enne lisaaja lõppu tänu Nando De Colo korvile.

Võitjate kasuks viskasid Jan Vesely 31 ning Brad Wanamaker 13 punkti. Võidukorvi visanud Melli lisas 11 silma. Kaotajatele tõid Sergio Rodriguez 20 ja De Colo 18 punkti.

CSKA-l on tabeliliidrina kirja kuus võitu ja 2 kaotust. Fenerbahce on teeninud viis võitu ja saanud kolm kaotust. Tabelis annab see neile neljanda koha.