VIDEO | Tabeliliider Moskva CSKA jätkas Euroliigas võidukalt, Himkile napp kaotus

Võitjate kasuks viskasid Nando De Colo 20, Sergio Rodriguez 13 ja Cory Higgins 12 punkti. Kaotajatele tõid Dorell Wright 11 silma.

Samal ajal pidi napi kaotuse vastu võtma teine Venemaa klubi BC Himki, kes jäi võõrsil 83:85 alla Valencia Basketile.

Aleksei Švedi tabav vabavise tõi Himki kaks sekundit enne kohtumise lõppu ainult kahe punkti kaugusele. Teise vabaviske viskas Šved mööda, kuid Himkil ei õnnestunud lauapalli hankida ja sellega oli matš läbi.

Võitjatele tõid Tibor Pleiss 15 ja Erick Green 11 punkti. Kaotajate edukaim oli Šved 22 silmaga.

CSKA jätkab Euroliigas tabeliliidrina 16 võidu ja 4 kaotusega. Teisel kohal on Fenerbahce 14 võidu ja 6 kaotusega. Kolmandat kohta hoiab Madridi Real 13 võidu ja 7 kaotusega. Kaunase Žalgiris on 12 võidu ja 8 kaotusega 6. positsioonil.

Moskva CSKA – Brose Bamberg 81:72

Istanbuli Fenerbahce – FC Barcelona Lassa 86:82

Belgradi Crvena Zvezda – Piraeuse Olympiacos 89:78

Valencia Basket – B Himki 85:83

Milano Olimpia – Tel Avivi Maccabi 102:111

.@cskabasket puts on a dominant display to stay top of the standings❗

Highlights... pic.twitter.com/Vwxkvumdk0

— EuroLeague (@EuroLeague) January 26, 2018