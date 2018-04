VIDEO | Skandaalne otsus Euroliigas! Kohtunik leiutas Himkile pallikaotuse, mis võis maksta mängu

Himki liider Aleksei Šved on kohtuniku otsuse peale nördinud

Korvpalli Euroliiga veerandfinaalide avapäeval pidasid tulise lahingu kaks Venemaa meeskonda Moskva CSKA ja Moskva oblasti Himki. Peale jäi CSKA 98:95.

Normaalaja viimasel minutil, mõlemapoolsete võimalustega lõppmängus lasi üks kohtunikest läbi valusa eksimuse. Himki mängijale Jegor Vjaltsevile fikseeriti küljejoonele astumine, ehkki korduses on selgelt näha, et kõik oli määrustepärane. Otsajoonele astumist polnud. Himkilt võeti rünnak lihtsalt ära, CSKA juhtis sel hetkel 93:90.

Võibki jääda heietama, mis saanuks, kui Himki oleks rünnaku resultatiivselt lõpetanud. Fakt on see, et vile oli ebaõiglane ja andis CSKA-le teenimatult eelise.