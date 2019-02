VIDEO | Siim-Sander Vene pärast lisaaja kaotust: valus, väga valus. Meil oli seda võitu hirmsasti vaja

Kohapeal oli mängu kaemas Karl Rinaldo, kelle vahendusel saame lugejatele pakkuda videointervjuu.

Niipalju kui Vene väljakul käis, tegi ta omad ära. Arutles Rinaldo ja Eesti koondise mängumees oli hinnangu nõus. "Põhimõtteliselt küll. Pean nurgas palli ootama ja kui tuleb, siis ära panema. Eks asja mõte on midagi sellist, et kui ma seal nurgas olen, siis sealt väga palju ei aidata ja korvi alla peaks rohkem ruumi jääma. Jah, selline see joonis on."

Võimalus ja võimekus pääseda Euroliigas play-off'i on Gran Canarial pigem teoreetiline kui reaalne. Vaatamata sellele lippu alla ei lasta ja mängitakse alati täispangale. "Eks me läheme mäng korraga. Ei ole nii, et las Euroliiga läheb ja las ta olla. See on kõige kõvem liiga ja kõik tahavad ikkagi hästi lõpetada ning nii palju võite saada kui võimalik. Kindlasti ei ole seda mõtet, et las Euroliiga läheb. Iga võit on tähtis ja täna oli ilgelt kahju, et see ära läks," rääkis Vene.

Gran Canaria (6-15) jagab Euroliigas võiduprotsendilt 14.-15. kohta koos Podgorica Puducnostiga.