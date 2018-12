VIDEO | Siim-Sander Vene hispaanlastele enda tugevatest külgedest: suudan veidike kõike teha

Hispaanias ajakirjanike ette astudes tunnistas Vene, et ta on valmis koheselt meeskonda aitama. “Mänguvorm on normaalne. Paus ei olnud nii pikk. Olen valmis mängima. Sain rahvuskoondises kaks mängu ja nüüd Fuenlabradas samuti kaks mängu,“ rääkis Vene pressikonverentsil. “Olen valmis mängima. See on meeskonnamäng. Treener peab selle otsuse tegema, millal ma olen valmis väljakule jooksma.“

Vene käest taheti teada, mis on väljakul kõige tugevamad küljed ning eestlase sõnul on selleks mitmekülgsus. “Ma ei ole mängija, kellel on üks või kaks väga tugevat külge. Suudan kõike veidike teha. Treener saab kasutada mind erinevatel positsioonidel ja olukordades. Loodetavasti suudan nii meeskonda aidata. Võin mängida väikese või suure ääre positsioonil,“ täpsustas ta.

Reede õhtul sai Vene oma silmaga näha, kuidas tema uus koduklubi alistas Euroliigas koduväljakul 95:85 Podgorica Buducnosti. “Rünnak oli hea. Kaitse oli peaaegu kogu aeg hea. Mängu lõpus ei olnud see nii hea. Tundus, et mängijad viisid treeneri soove ellu. Mängiti head meeskondlikku mängu,“ rääkis Vene.