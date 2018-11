VIDEO | Real ja CSKA püsivad Euroliigas täiseduga, soomlaselt perfektne mäng

Põhiturniiri kuuendas voorus alistas Real võõrsil suurelt Tel Avivi Maccabi 87:66. Sergio Llull panustas võitu 17 ja Jaycee Carroll 16 punkti. Tagamängijad tabasid kahepeale kaugviskeid 9/13. Pikkade osakonnas tegi 12 punkti ja 12 lauapalliga kaksikduubli Gustavo Ayon.

Ühe võidu kõrvale juba viienda kaotuse saanud Maccabi resultatiivseim oli 17 punktiga Johnny O`Bryant.

