VIDEO | Real alistas Barcelona, Doncic tabas imelise üle välja viske!

Real otsustas mängu kolmandal veerandajal, mis võideti skooriga 28:14. Pöörase punkti pani veerandajale Luka Doncic, kes tabas koos sireeniga üle välja viske! Madridi publik oli hullumas.

Doncici arvel Reli parimana 16 punkti, 7 korvisöötu ja 6 lauapalli. Felipe Reyes lisas 14 punkti ja 8 lauapalli.

Barcelona tulemuslikum oli 12 punktiga korvialune jõud Ante Tomic.

Realil on nüüd tabelis kuus võitu, Barcelona senine saak on kahe pügala võrra nigelam.

😍 Luka Doncic, almost from Ljubljana.

…and LUKA DONCIC THROWS IT DOWN A FEW SECONDS LATER TO OPEN 4TH QUARTERpic.twitter.com/GrdKT1RiA7— Sportando (@Sportando) December 14, 2017