VIDEO | Õnnelik Jašikevicius: võtan oma meeste ees mütsi maha!

Kaunase Žalgirise peatreener Šarunas Jašikevicius kiitis pärast Piraeuse Olympiacose alistamist ja Euroliigas nelja parema hulka jõudmist oma mängijaid ning ütles, et tugevaimas eurosarjas pole palju meeskondi, kes näitaks nii suurt võitluslikkust kui tema hooleluased.

"Seda seeriat alustades me teadsime, et meil on võimalus. Pärast avamängu teadsime juba kindlalt, et meil on võimalus. See meeskond on väga eriline. Tõsi on, et neil mängijatel pole kogemust, kuid Euroliigas pole palju meeskondi, mis võitleks nagu Žalgiris. Ma usun, et nad korvavad kogemuste puuduse võitluslikkuse ja hingestatud mänguga," sõnas Jašikevicius pärast seerias viimaseks jäänud neljanda mängu 101:91 võitmist.

"Nad on kõik suurepärased mängumehed, kellel meeldib areneda. Võtan nende ees mütsi maha! Kuna Olympiacos on niivõrd suurepärane meeskond, väga kõrgetasemeline, hästi juhendatud, viimased 5-6 aastat Euroliigas võimsat võitlustahet näidanud tiim, siis on võit seda erilisem. Nüüd on aeg tähistada ja siis ootab Belgrad," lisas endine tippkorvpallur, kes võitis mängijana Euroliiga neljal korral.