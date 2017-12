VIDEO | Olympiacos alistas Euroliiga liidrite pingelises duellis CSKA, viimase korvi viskas lätlane

Kohtumine püsis lõpuni pingelisena, kui viis sekundit enne normaalaja lõppu tõi Sergio Rodriguez CSKA vastasest ainult ühe punkti kaugusele. Seejärel tegi Nando De Colo oma viienda vea ning vabaviskejoonele läks lätlane Janis Strelnieks. Strelnieks tabas esimese vabaviske ning saatis teise mööda ja mäng oligi tehtud. CSKA mängumehe Will Clyburni viimasel sekundil teele saadetud kaugvise enam ei tabanud.

Võitjate kasuks viskasid Jamel McLean 25, Vassilis Spanoulis 16 ning Kostas Papanikolaou 15 punkti. Strelnieks lisas võitjate kontosse 10 silma. Kaotajate resultatiivsemad olid Rodriguez 23, De Colo 18 ja Clyburn 13 silmaga.

Turniiritabelis on nii CSKA-l kui ka Olympiacosel nüüd kümme võitu ja kolm kaotust. Parem korvide vahe annab esikoha CSKA-le. Olympiacos on teisel positsioonil.

