VIDEO | Moskva CSKA tõusis Euroliiga liidriks

CSKA haaras mänguohjad juba avaveerandil, mis võideti 27:16. Poolajaks oli Moskva klubi edu 46:39. Kolmanda veerandaja järel oli omakorda 65:63 juhtimas Unicaja, kuid viimasel veerandil pani CSKA oma paremuse kindlalt maksma.

Võitjatele tõid Sergio Rodriguez 21, Cory Higgins 14 ning Nando De Colo 13 punkti. Kaotajate edukamad olid James Augustine 18 ja Adam Waczynski 15 silmaga.

Kui CSKA on tabeliliidriks, siis Unicaja hoiab 16 meeskonna konkurentsis kolme võidu ja kuue kaotusega 14. kohta.

