VIDEO | Moskva CSKA kirjutas Euroliigas tabelisse kindla võidu

Võitjate kasuks viskas Nando De Colo 17 punkti. Cory Higgins lisas 13 ning Sergio Rodriguez 11 silma. Istanbuli klubi resultatiivseim oli Kartal Ozmizrak 13 punktiga.

CSKA jätkab Euroliigas tabeli tipus. Venemaa tippklubil on koos 13 võitu ja neli kaotust, mis annab kolmanda positsiooni. Liidriks on Istanbuli Fenerbahce 15 võidu ja kahe kaotusega. Teine on Madridi Real 14 võidu ja kolme kaotusega.

Kolmapäeval said võidurõõmu tunda veel Ateena Panathinaikos, Tel Avivi Maccabi ja FC Barcelona.

Panathinaikos alistas koduväljakul 77:67 Müncheni Bayerni. Maccabi oli koduplatsil 81:76 üle Podgorica Buducnostist ning Barcelona alistas võõrsil 90:85 Milano Olimpia.

