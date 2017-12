VIDEO | Milline mäng! Žalgiris alistas võõrsil Euroliiga meistri

Intrigeeriva lõpuga kohtumise võitis Žalgiris 90:89. Viimase kahe minuti jooksul tegi Leedu klubi 10:1 spurdi ja suutis kivist vee välja pigistada.

Loetud sekundid enne normaalaja lõppu läks Žalgiris ette 90:86, ent ometi anti Fenerbahcele veel üks võimalus. Kostas Sloukas tabas kolm sekundit enne lõppu kolmese, seisuks 89:90. Kiire viga Kevin Pangosele ja oh ime, Žalgirise tagamees eksis mõlemal vabaviskel. James Nunnally sai veel raskele viskele, kuid tiitlikaitsjad olid sunnitud 11 000 silmapaari ees vastu võtma põhiturniiri neljanda kaotuse.

Žalgirise peatreener Šarunas Jasikevicius polnud sugugi rahul Arturas Milaknisega, kes otsustas viis sekundit enne normaalaja lõppu proovida õnne kolmesega:



Külaliste resultatiivseim oli 22 punktiga Pangos, tema arvele kogunes ka 7 korvisöötu. Axel Toupane lisas 16 ja Paulius Jankunas 15 punkti.

Pallikaotused küll Žalgirise kahjuks 14-2, ent tehnilise praagi korvas selgelt parem visketabavus ja ülekaal lauas 31-24.

Euroliiga mängudes Fenerbahce kõigi aegade suurimaks korvikütiks tõusnud Jan Vesely viskas kaotajate poolel 20 punkti, 19 lisas Brad Wanamaker.

Türklased jätkavad 8 võidu ja 4 kaotusega, Žalgiris (7/5) on samuti tõusnud play-off kohale.

