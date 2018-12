VIDEO | "Mida neile Madridis manustatakse?" Ehk Reali korvpallurid tabavad ebareaalselt palju imeviskeid!

"Mida neile Madridis manustatakse?" küsib tuntud korvpalliajakirjanik ja skaut Austin Green Twitteris, saateks video Reali praeguste ja endise mängumehe imekorvidega.

Nimelt tabati kamba peale kümne päeva jooksul kolmel korral üliraske lõpusekundi vise. Peaosalisteks Realis leiba teenivad Facundo Campazzo ning Sergio Llull, sama trikiga sai NBAs hakkama endine Madridi täht Luka Doncic.

Credit to @manuginobili's "What do they give them in Madrid?" tweet for this: Here's Facundo Campazzo, Sergio Llull and Luka Doncic each making a ridiculous last-second 3 within the last 10 days pic.twitter.com/ekCMosJGsC