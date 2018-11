VIDEO | Madridi Realis on pead tõstmas 16aastane noormängija

Nädalavahetusel tegi Hispaania liiga kohtumises Reali eest soliidse mängu kõigest 16aastane ja 202cm pikkune Usman Garuba. Aastaid Reali noortesüsteemi kuulunud Garuba teenis liiga autsaideri San Sebastiani Gipuzkoa vastu mänguaega 14 minutit, viskas 7 punkti, võttis 6 lauapalli ja blokeeris 3 vastaste pealeviset.

Real võitis kohtumise suurelt 104:71. Valitseva Hispaania meistri resultatiivseimad olid 14 punktiga Klemen Prepelic ja Jeffrey Taylor.

Real jagab käesoleval hetkel võiduprotsendilt esikohta nii Euroliigas (7/0) kui ka Hispaania liigas (8/1).

