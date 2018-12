VIDEO | Madridi Real sai kindla võidu Barcelona üle, Fenerbahce jätkab liidrina

Esimese veerandaja võitis pealinnaklubi 22:17. Suure vahe tegi Madrid sisse teisel veerandajal, mis võideti 31:13. Poolaja viimasel sekundil tabas hullumeelse kolmese oma korvi alt veel Madridi Facundo Campazzo.

Kolmandal veerandajal vähendas Barcelona veidi vahet, võites veerandaja 20:16. Viimase vaatuse eel oli siiski Madridi edu 69:50. Valitsev Euroliiga meister kindlustas viimasel veerandil eduseisu veelgi ning sai lõpuks 92:65 võidu.

Võitjate resultatiivseimana viskas Trey Thompkins 17 punkti, Anthony Randolph ja Jaycee Carrol lisasid vastavalt 16 ja 15 silma. Barcelona parimana sai Thomas Heurtel kirja 16 punkti.

Video Campazzo kolmesest:

CAMPAZZO!! 😱



He beats the 🚨 all the way from 🇦🇷! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZH26OLmyXo