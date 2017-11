VIDEO | Maccabi "kägistas" Žalgirise ikkagi ära

Žalgirisel läks käest teine veerandaeg, mis kaotati 15:24. Neljanda veerandaja algul oli vahe korraks juba 16 punkti, ent siis sattus rohesärkidel hoogu Arturas Milaknis, kes kogus külaliste parimana 19 punkti. Tema kaugvisked 5/10. Žalgiris jõudis kolme punkti peale 67:70, ent enamaks jõudu polnud.

Maccabi tulemuslikum oli 26 punktiga Norris Cole, 12 punkti lisas Pierre Jackson.

Maccabil on kümnest mängust tabelis kuus võitu.

Teised tänased tulemused:

Himki - Brose Baskets 82:73

Anadolu Efes - Milano Armani 73:68

Baskonia - Fenerbahce 69:83

Valencia - Olympiakos 64:72

