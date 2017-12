VIDEO | Luka Dončić virutas vastasele vastu nägemist ning saadeti väljakult minema

Esmalt lõi Dončići küünarnukk teise veerandaja alguses Valencia mehe Tibor Pleissi näo veriseks ning Reali mees sai selle eest ebasportliku vea. Mõned minutid hiljem sai ta aga ründevea järel lisaks kirja tehnilise vea - uute reeglite kohaselt tähendavad ebasportlik viga ja tehniline viga kokku disklahvi ning noor sloveen eemaldati mängust.

Hoolimata sellest võitis Real kohtumise lõpuks 91:72.

Mõlemad olukorrad:

Pleissi nägu pärast kontakti Dončićiga:

Luka Doncic may be young, but he doesn't fool around pic.twitter.com/lx5L7seauA — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) December 19, 2017

18-aastane äss ei võtnud asja sealjuures sugugi rahulikult:

Luka Doncic first made Tibor Pleiss bleed. A few minutes later he went furious with a call and got ejected

WATCH (🎥)https://t.co/UXOyo3P9Wm— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) December 19, 2017