VIDEO | Korvpalli Euroliigas said selgeks kõik play-off'i meeskonnad

Baskonia kasuks viskasid Johannes Voigtmann 14, Patricio Garino 11 ja Rodrigue Beaubois 10 punkti. Kaotajate edukamad olid Pierre Jackson 14 ja Artsiom Parahouski ning Deshaun Thomas 12 silmaga.

Baskonia tõusis turniiritabelis nüüd 16 võidu ja 13 kaotusega kuuendale positsioonile. Tel Avivi Maccabi jätkab 13 võidu ja 16 kaotusega üheksandal kohal ja sealt ei ole neil võimalik enam kõrgemale kerkida.

Play-off'is mängivad sel hooajal Moskva CSKA, Istanbuli Fenerbahce, Piraeuse Olympiacos, Madridi Real, Ateena Panathinaikos, Vitoria Gasteiz Baskonia, BC Himki ning Kaunase Žalgiris. Lõplikud veerandfinaalide paarid saavad selgeks järgmisel nädalal peetava viimase vooru järel.

BC Himki – Istanbuli Fenerbahce 64:73

Istanbuli Anadolu Efes – FC Barcelona Lassa 83:107

Bamberg Brose – Milano Olimpia Armani 78:83

Vitoria Gasteiz Baskonia – Tel Avivi Maccabi 83:72

19 triples tied the #EuroLeague single-game record as @FCBbasket were 🎯 from deep.

Rewatch the highlights from their victory over @AnadoluEfesSK. ⤵️⤵️ pic.twitter.com/44C1r1V3hU— EuroLeague (@EuroLeague) March 29, 2018