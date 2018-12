VIDEO | Kaunase Žalgiris teenis Euroliigas magusa võidu, Himki võitis viimase sekundi vabavisetega

Tasavägiselt alanud kohtumises suutis Žalgiris saada poolajaks sisse kerge edu. Leedu klubi juhtis poolajaks 39:33. Initsiatiivi suudeti lõpuni hoida ning nii vormistati hooaja seitsmes võit Euroliigas.

Žalgiris kerkis turniiritabelis nüüd seitsme võidu ja seitsme kaotusega seitsmendale kohale. Maccabi on samal ajal nelja võidu ja kümne kaotusega 14. positsioonil.

Žalgirise kasuks viskasid Arturas Milaknis 16 (kaugvisked kuues neli), Brandon Davies 13, Edgaras Ulanovas 13 ning Aaron White 12 punkti. Kaotajate resultatiivseim oli Scottie Wilbekin 20 silmaga.

Teises samal ajal toimunud kohtumises alistas Moskva oblasti Himki 85:84 Istanbuli Darussafaka. Himkile tõid võidu Jordan Mickey tabavad vabavisked üks sekund enne lõpuvilet. Himki mänguvankrit vedas Dee Bost 19 punktiga.

Himki on tabelis viie võidu ja üheksa kaotusega 12. kohal. Darussafaka on ühe võidu ja 13 kaotusega viimane ehk 16.

Arturas Milaknis came up with BIG 3-pointers! 👌 pic.twitter.com/4TlzyhzYsV

Unbelievable...@dackabasket rallies, but @Khimkibasket wins it with the free throws at the end! pic.twitter.com/7AQoURPEWg