VIDEO | Kaunase Žalgiris kaotas Madridi Realile, kuid tagas pääsu play-off'i

Korvpalli Euroliigas alistas Madridi Real vooru keskses kohtumises koduväljakul 88:81 Kaunase Žalgirise. Kui Real oli juba varasemalt endale edasipääsu play-off'i taganud, siis nüüd sai selgeks ka Žalgirise kaheksa parema sekka jõudmine. Žalgirisele tagas edasipääsu Ateena Panathinaikose 76:75 võit Tel Avivi Maccabi üle.

Reali ja Žalgirise vahelises duellis juhtis poolajaks Kaunase klubi 44:41, kuid teisel poolajal pani Real oma paremuse maksma.

Reali kasuks viskasid Felipe Reyes 16, Fabien Causeur 14 ja Luka Doncic 11 punkti. Žalgirisele tõid Paulius Jankunas 21, Arturas Milaknis 14 ja Kevin Pangos 12 silma.

Real on turniiriatbelis nüüd 17 võidu ja 11 kaotusega neljas. Žalgiris paikneb aga 16 võidu ja 12 kaotusega seitsmendal kohal.

Kolmandas õhtuses kohtumises alistas Valencia Basket võõrsil 93:89 Milano Olimpia Armani.

Koha play-off'i on praeguseks taganud Moskva CSKA, Istanbuli Fenerbahce, Piraeuse Olympiacos, Madridi Real, Ateena Panathinaikos, BC Himki ning Žalgiris.













