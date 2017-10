VIDEO | Kaunase Žalgiris alistas Euroliiga põnevusmängus Barcelona

Žalgiris võitis avaveerandi kolme punktiga ning suurendas poolajaks oma eduseisu kuue silma peale. Enne viimast veerandaega oli leedukate edu juba kaheksa punkti. Viimasel kümnel minutil suudeti juba kätte võidetud edumaad hoida.

Võitjate kasuks viskasid Vasilije Micic 20, Kevin Pangos 16 ning Aaron White 13 punkti. Kaotajate parim oli Adam Hanga 19 silmaga. Petteri Koponen ja Kevin Seraphin lisasid 13 punkti.

Žalgirisel on turniiritabelis kaks võitu ning üks kaotus. Barcelonal aga üks võit ja kaks kaotust.

Jankunas from @bczalgiris dishes a super assist to White for the slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YI22wl79GR

— EuroLeague (@EuroLeague) October 24, 2017