VIDEO | Himki võttis Euroliigas sakslaste skalbi

Võitjate liider Aleksei Šved panustas 26 punkti, 5 korvisöötu ja 5 lauapalli. Visked väljakult 9/17. Anthony Gill lisas 14 ja James Anderson 12 punkti.

Külaliste resultatiivseim oli 21 punktiga Ricky Hickman.

Himkil on tabelis kuus ja Bambergil viis võitu.

.@thoneycutt23 's, @Khimkibasket first basket of the season is a rare one, rebounding on one side and reversing the shot in midair on the other side. #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rzn2Yv3ZSW— EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2017