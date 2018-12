VIDEO | Fenerbahce tuli raskest seisust välja ja alistas Euroliiga liidrite duellis CSKA

Kõige raskemal hetkel koguni 15 punktiga kaotusseisus olnud Fenerbahce kasuks viskasid Jan Vesely 19, Marko Guduric 15 ning Nikola Kalinic ja Luigi Datome 10 punkti.

Kaotajate resultatiivsemad olid Will Clyburn 17, Cory Higgins 12 ning Sergio Rodriguez ning Othello Hunter 11 silmaga.

Üheksa võitu järjest teeninud Fenerbahce on nüüd 12 võidu ja ühe kaotusega jätkuvalt Euroliiga liider. CSKA langes kümne võidu ja kolme kaotusega kolmandaks. Nende vahele mahub Madridi Real kümne võidu ja kahe kaotusega.

Teises teisipäevases varajasemas kohtumises alistas Istanbuli Anadolu Efes koduväljakul 106:68 Podgorica Buducnosti. Anadolu Efes on üheksa võidu ja nelja kaotusega neljas. Buducnost aga kolme võidu ja kümne kaotusega 15.

