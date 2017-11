VIDEO | Euroliigas võitsid võõrsil Maccabi, Panathinaikos ja Baskonia

Seni on edu saatnud külalismeeskondi, võidukad olid nii Tel Avivi Maccabi, Ateena Panathinaikos kui Vitoria Baskonia.

Paari päeva eest 30 punktiga (105:75) Madridi Reali loputanud Baskonia tegi taaskord võimsa etteaste. Võõrsil alistati Kaunase Žalgiris 97:77. Võidule laoti vundament esimesel poolajal, mille järel olid edunumbrid 54:32. Meeskonna suurimad skooritegijad olid 19 punktiga Tornike Shengelia ja kuus kaugviset tabanud Rodrigue Beaubois. Baskonia tabas tiimi peale kaguviskeid 17/29!

Panathinaikos alistas tõelises põnevusmängus Istanbuli Anadolu Efesi 82:81. Pidurdamatus hoos oli külaliste mängujuht Nick Calates, kellel jäi imevähe puudu kolmikduublist - 29 punkti, 10 korvisöötu, 9 lauapalli. Olulise viskeblokeeringuga säras lõpusekunditel James Gist.

Maccabi oli Venemaal üle Moskva oblasti Himkist 77:69. Pierre Jacksonilt 19 punkti ja 6 korvisöötu. Aleksei Šved vastas teiselt poolt 21 punkti ja 4 korvisööduga.

