VIDEO | Euroliiga tabeliliider Moskva CSKA jätkas võidukalt

Koduväljakul mänginud Baskonia hoidis kolmanda veerandaja järel veel 72:70 eduseisu, kuid viimased kümme minutit võitis CSKA 20:9 ning sellega kogu kohtumise 90:81.

CSKA resultatiivsemad olid Sergio Rodriguez 25 ja Will Clyburn 20 punktiga. Kaotajatele tõid Tornike Shengelia 20 ja Janis Timma 17 silma.

CSKA-l on tabeliliidrina koos 12 võitu ja 3 kaotust. Baskonia on 7 võidu ja 8 kaotusega 9.

Teises hilisõhtuses kohtumises alistas Belgradi Crvena Zvezda võõrsil 91:88 Milano Olimpia Armani. Võitjatele tõid James Feldeine 19 ja Milko Bjelica 18 punkti.

Crvena Zvezda hoiab tabelis 6 võidu ja 9 kaotusega 11. positsiooni. Milano on 4 võidu ja 11 kaotusega viimane ehk 16.

