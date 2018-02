VIDEO | Euroliiga liider võitis VTB liigas lähirivaali ja palkas lisajõudu

Esimese omavahelise mängu jaanuari algul võitis Lokomotiv-Kuban ja seda veel võõral väljakul 90:79. CSKA suutis nüüd oma tahte peale suruda, tõsi suurte raskustega. Kodus mänginud Kubanil oli normaalaja lõpusekunditel veel viigistamise võimalus, aga Mardy Collins pani kolmese mööda.

CSKA suurim korvikütt oli 26 punktiga Will Clyburn, 17 punkti lisas Nando De Colo.

Kaotajate poolel jäi Collinsi arvele 20 ja Trevor Lacey arvele 16 punkti.

VTB Ühisliigat juhib Kaasani Unics 13/1, CSKA on teine 14/2 ja Lokomotiv-Kuban kolmas 12/3.

Ühtlasi andis CSKA teada, et palkas lühiajalise lepinguga meeskonna ridadesse ameeriklasest ääremängija Victor Ruddi. Mullusel hooajal mängis Rudd Tel Avivi Maccabis.

