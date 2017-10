VIDEO | Euroliiga klubi peatreener läks kohtunike peale päris pööraseks!

Hispaania korvpalli kõrgliiga mängus läks pööraseks kätte ära Vitoria Baskonia peatreener Pablo Prigioni.

Mängus Fuenlabradaga hakkas juhtuma kolmandal veerandajal. Baskonia kaotusseisus 43:58 jätsid kohtunikud Prigioni arvates fikseerimata ilmselge vea ning frustratsiooni valati kohtunikele krae vahele ikka kulbiga.

Pärast teise tehnilise vea saamist ja eemaldamist hakkas suhtlus kiskuma juba füüsiliseks.

Baskonia kaotas mängu 75:80. Nelja vooru järel on meeskonnal kirjas vaid üks võit. Selge see, et peatreeneril on närvid pingul.