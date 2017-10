VIDEO | CSKA võttis Istanbulis kindla võidu, tiitlikaitsja kaotas Panathinaikosele lõpusekundil

CSKA resultatiivseim oli ameeriklane Will Clyburn, kes viskas 20 punkti. Prantslane Nando de Colo lisas 18 ja hispaanlane Sergio Rodríguez 14 silma. Võiduta jätkava Türgi klubi poolel oli parim horvaat Krunoslav Simon 23 punktiga.

CSKA-l on nüüd tabelis kolm võitu ja kaotus, Anadolu Efesil neli kaotust.

Tiitlikaitsja Istanbuli Fenerbahce pidi võõrsil lõpusekundite põnevusheitluses alla vanduma Ateena Panathinaikosele 68:70. Kreeklaste võidukorv sündis viimasel sekundil, kui Nikos Pappas tabas kaugviske. Pappas oli ühtlasi võitjate parim 24 punktiga.

