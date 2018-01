VIDEO | CSKA kindlustas liidrikohta, Milano võitis lõpusekundil

Liiga liider CSKA alistas võõrsil Ateena Panathinaikose 75:70. Suurima panuse CSKA võitu andis Sergio Rodriguez 21 puntiga, Cory Higgins lisas 14 punkti.

CSKA-l on tabelis 15 võitu, kaks enam kui lähimatel jälitajatel Fenerbahcel ja Olympiakosel. Fenerbahce oli täna üle Istanbuli Anadolu Efesist 89:84. Brad Wanamaker oli võitjate tulemuslikum 18 punkti ja 8 korvisööduga. Teiselt poolt vastas Toney Douglas 29 punktiga.

Õhtu kõige dramaatilisema võidu võttis Milano, kes oli võõrsil üle Vitoria Baskoniast 83:82. Võidukorvi viskas Jordan Theodore 0,6 sekundit enne normaalaja lõppu. Theodore ja Andrew Goudelock olid 16 punktiga võitjate resultatiivseimad. Theodore´i arvele jäi ka 8 korvisöötu.

Vaata Milano võidukorvi:

My Game 💪🏽@J__Theo25 takes the ball ALL THE WAY for the win 👏🏽#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mdxPd72BR3— EuroLeague (@EuroLeague) January 19, 2018