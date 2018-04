VIDEO | CSKA kasuks tehtud otsuse vastu protesteerinud Himki sai Euroliigalt trahvi, rahakotti peab kergendama ka Žalgiris

Mis Himki ja CSKA mängus täpsemalt juhtus?

Kuigi mängu ajal jäi olukord küllaltki segaseks, väidavad Vene saidid, et vile põhjus oli järgmine: Himki oli omaenda eelmise rünnaku jooksul vabavisete ajal tellinud vahetuse. Tyler Honeycutt oli ka läinud laua juurde valmis, ent kuna viimane vabavise läks mööda, ei saanud Himki vahetust ära teha. Esimene "surnud palli" olukord tekkis just pärast seda, kui Cory Higgins oli CSKA poolelt viske sisse pannud ning kuna Himki ei olnud vahetusesoovi tühistanud, tuligi lauast signaal, et mäng seisma panna.

Mõneminutilise segaduse ja video vaatamise järel sai Himki uue võimaluse pall mängu panna, kuid selle jooksul enam korralikule viskele ei jõutud, mis tõigi lõpuks CSKAle napi 89:88 võidu, kogu seerias aga 3:1 edasipääsu Final Fouri.

