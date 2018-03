VIDEO | CSKA alistas tänu viimase sekundi tabamusele tippude heitluses võõrsil Fenerbahce

CSKA teenis võidu tänu viimase sekundi tabamusele, kui kahepunktiviske tabas nende üks suuremaid staare Nando De Colo. De Colo arvele jäi lõpuks 13 silma.

CSKA resultatiivsemad olid Andrei Vorontsevitš 17 ning Cory Higgins ja Kyle Hines 15 punktiga. Kaotajatele tõid Nicolo Melli 18 ning Jan Vesely 13 silma.

Turniiritabelis on CSKA liidriks 21 võidu ja 5 kaotusega. Fenerbahce on 18 võidu ja 8 kaotusega kolmas. Nende vahele mahub Piraeuse Olympiacos samuti 18 võidu ja 8 kaotusega.

