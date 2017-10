VIDEO | Crvena Zvezda alistas Barcelona, Himki võitis Žalgirist

Korvpalli Euroliiga tänastes mängudes said võidulisa Belgradi Crvena Zvezda, Moskva oblasti Himki, Pireuse Olympiacos ja Valencia Basket.

Crvena Zvezda alistas kodupubliku ees FC Barcelona 90:82. Serbia tippklubi parimad olid Montenegro koondislased Milko Bjelica 23 ja Taylor Rochestie 22 punktiga. 12 pallikaotust teinud hispaanlaste poolel viskas prantslane Kevin Séraphin 16 punkti.

Himki sai koduplatsil jagu leedulaste Kaunase Žalgirisest 85:77. Kaksikduubli teinud ameeriklane Thomas Robinson viskas 19 punkti ja võttis 10 lauapalli. Paulius Jankunas oli Leedu klubi parim 24 punktiga, tabades seejuures kõik 14 vabaviset.

Pireuse Olympiacos võitis ameeriklase Hollis Thompsoni 15 punkti abil külla sõitnud Malaga Unicaja 80:75 ja Valencia Basket kodus Istanbuli Anadolu Efesi 78:71 (Erick Greenilt võitjatele 24 punkti).

Himkil ja Olympiacosel on nüüd tabelis kaks võitu, nii Crvena Zvezda, Barcelona, Žalgiris, Unicaja kui Valencia on võitnud ühe mängu, kaks kaotust on Anadolu Efesil.

Himki ja Žalgirise mängu tipphetked: