VIDEO | Calathese viimase sekundi vise tõi Žalgirisele südantlõhestava kaotues

Neljandal veerandajal pigem tagaajaja rollis olnud Žalgiris suutis otsustavaks minutiks seisu võrdsustada ning vahepeal isegi nelja punktiga juhtima minna, ent Panathinaikose mehe KC Riversi tabav kahepunktivise 16 sekundit enne mängu lõppu viis kohtumise lisaajale.

Lisaaja alustuseks läks Žalgiris lausa seitsme punktiga juhtima, ent suutis edu maha mängida: Kevin Pangose vise viis leedukad neli sekundit enne lõppu ühega ette, kuid Panathinaikose sangariks tõusnud Nick Calathes tõi koos lõpusireeniga võidu siiski kodumeeskonnale.

Can you believe this? 😯@Nick_Calathes15 drops in the game-wining layup with nothing left on the clock!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RxjdTlQxKg