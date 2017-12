VIDEO | Barcelona näitas viimasel veerandajal Himki vastu võimu, eestlane suures mängus

Korvpalli Euroliigas sai tabelisse võidu kirja Barcelona meeskond, kes alistas võõrsil 79:65 BC Himki.

Kui viimase veerandaja eel oli veel seis viigis 57:57, siis viimasel veerandil pani Barcelona oma paremuse kindlalt maksma. Viimane veerandaeg võideti 22:8.

Võitjate seas jagunesid punktid ühtlaselt ning 12 silma said kirja nii Kevin Seraphin, Victor Claver kui ka Ante Tomic. Kaotajate edukaim oli Aleksei Šved 22 punktiga.

Himki koduareenil oli suures mängus ka eestlane – nimelt oli kolmest kohtunikst üheks Rain Peerandi.

Teises reedeses varajases mängus alistas Istanbuli Anadolu Efes koduväljakul 69:58 Brose Bambergi.

Barcelona hoiab turniiritabelis 5 võidu ja 10 kaotusega 13. kohta. Himki on 8 võidu ja 7 kaotusega 8. Anadolu Efes on 4 võidu ja 11 kaotusega viimasel ehk 16. positsioonil. Bamberg on 6 võidu ja 9 kaotusega 11.