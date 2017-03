Barcelona korvpallimeeskond pole tänavu olnud loodetud tasemel, vähemalt Euroliigas. Esimest korda viimase 11 hooaja jooksul jäädakse Euroopa kõige kõvemas klubisarjas play-off´idest eemale.

Järjekordne mõru pill tuli Barcelonal alla neelata Madridis, kus igipõlisele rivaalile Realile kaotati selge vahega 69:85. Terve teise poolaja toimetas meeskond peatreenerita, sest Georgios Bartzokas eemaldati kahe tehnilisega mängust esimese poolaja viimasel minutil. Seis oli siis Reali kasuks 37:25.

Vaata Bartzokase eemaldamist:



Võitjate poolel tegi taaskord võimsa mängu Sergio Llull, kes viskas üleplatsimehena 21 punktija, tabades nagu ikka mõne hullu kaugviske. Lisaks jagas ta kaaslastele 6 korvisöötu. Gustavo Ayon lisas 14 ja Anthony Randolph 13 punkti.

Barcelonal panustasid kõige enam 12 punkti Ante Tomic ning Tyrese Rice.

Real juhib Euroliigat 20 võidu ja 7 kaotusega, koha play-off´is on lisaks Realile kindlustanud veel CSKA (20/7), Olympiakos (19/8), Fenerbahce (17/10), Baskonia (16/11) ja Panathinaikos (16/11). Kahele vakantesele kohale on kõige tõenäolisemad kandidaadid Anadolu Efes (15/12) ja Crvena Zvezda (15/12). Barelona on 10 võiduga alles 12. kohal.

Vaata mängu lühikest kokkuvõtet: