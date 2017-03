Istanbuli Anadolu Efesi korvpallimeeskond võitis tänases kodumängus linnarivaal Fenerbahcet 80:77 ja tagas Euroliigas pääsu kaheksa parema hulka. Võidukas oli ka Kaunase Žalgiris, kuid leedukate edasipääsulootused on juba kustunud.

Fenerbahce suutis otsustava veerandi alguse 13-punktilisest kaotusseisust (54:67) jõuda lõpusekunditeks veel haardeulatusse, kuid Bobby Dixoni lõpukolmene seisul 77:80 ei tabanud.

Võitjate resultatiivseim oli Bryant Dunston 14 punktiga, Dixon tõi Fenerbahce suurima korvikütina 19 silma.

12 kaotuse kõrvale 16nda võidu saanud Anadolu Efes on seitsmendal kohal, samuti edasipääsu juba kindlustanud Fenerbahce (17/11) on neljas. Play-off koha on taganud ka Madridi Real, Moskva CSKA (võrdselt 20/7), Olympiakos (19/8), Panathinaikos (17/11) ja Baskonia (16/12). Hetkel on kaheksas Crvena Zvezda (15/12), kelle ainus ohustaja on veel Darüssafaka Dogus (13/14).

Žalgirise lootus kustus

Kaunase Žalgiris (13/15) alistas neljapäeval võõrsil 93:77 Tel Avivi Maccabi (10/18), kuid Anadolu Efesi tänane võit oli leedukate edasipääsulootused juba kustutanud. Edgaras Ulanovas viskas Leedu tippklubi eest 20 ja Kevin Pangos 15 punkti.

10. kohal asuv Žalgiris võib küll Crvena Zvezda võitude arvult kinni püüda, kuid omavaheliste mängude korvide vahe on parem serblastel.

Tänased tulemused:

Milano EA7 Emporio Armani - Brose Bamberg 76:84

Istanbuli Anadolu Efes - Istanbuli Fenerbahce 80:77

Tel Avivi Maccabi - Kaunase Žalgiris 77:93

Baskonia Vitoria - Panathinaikos 63:72

