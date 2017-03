Istanbuli Anadolu Efesi korvpallimeeskond võitis tänases kodumängus linnarivaal Fenerbahcet 80:77 ja tagas Euroliigas pääsu kaheksa parema hulka.

Fenerbahce suutis otsustava veerandi alguse 13-punktilisest kaotusseisust (54:67) jõuda lõpusekunditeks veel haardeulatusse, kuid Bobby Dixoni lõpukolmene seisul 77:80 ei tabanud.

Võitjate resultatiivseim oli Bryant Dunston 14 punktiga, Dixon tõi Fenerbahce suurima korvikütina 19 silma.

12 kaotuse kõrvale 16nda võidu saanud Anadolu Efes on seitsmendal kohal, samuti edasipääsu juba kindlustanud Fenerbahce (17/11) on neljas. Play-off koha on taganud ka Madridi Real, Moskva CSKA (võrdselt 20/7), Olympiakos (19/8), Baskonia ja Panathinaikos (võrdselt 16/11). Hetkel on kaheksas Crvena Zvezda (15/12).

