VIDEO | Ameeriklase pealtpanek Euroliigas lõppes kiirabiautos

Nunnally viidi kiirabiga väljakult otse haiglasse, kus talle põhjalikud uuringud tehti - õnneks midagi tõsist ei avastatud ning eeldatavasti saab ameeriklane varsti platsile naasta.

Fenerbahce võitis Baskoniat lõpuks 79:74, Nunnally arvele jäi kaheksa minutiga viis punkti.

Prayers for James Nunnally.

We hope he is fine.pic.twitter.com/xJGsSBZ3M5