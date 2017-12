ÜLIMAGUS VÕIT | Žalgiris alistas Euroliiga põnevusmängus Panathinaikose

Panathinaikos alustas kohtumist agressiivsemalt ning avaveerandi järel juhiti 20:10. Ka poolajaks olid kreeklased veel juhtimas – 33:31. Kolmas veerandaeg kuulus täielikult Žalgirisele ning viimasele veerandajale läksid leedulased 64:47 eduseisus. Viimasel veerandil tulid kreeklased küll lähemale, kuid otsustavaid minuteid suutis Žalgiris kindlalt mängida.

Kaunase klubi peatreener Šarunas Jašikevicius tunnistas kohtumise järel, et mängu alustati liialt pehmelt, kuid poolajal suudeti teha vajalikud korrektiivid.

Võitjate kasuks viskasid Paulius Jankunas 17, Aaron White 13 ning Kevin Pangos 12 punkti. Pangos jagas kaaslastele ka 11 resultatiivset söötu. Panathinaikose resultatiivsemad olid Nikos Pappas 16 ja Chris Singleton 15 silmaga.

Panathinaikos jätkab turniiritabelis 7 võidu ja 4 kaotusega 4. kohal. Žalgiris kerkis 6 võidu ja 6 kaotusega 7. positsioonile.

